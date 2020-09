Rio - Na manhã desta quinta-feira, uma operação comandada pela Polícia Civil de Barra Mansa cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão em vários municípios da região, incluindo Barra do Piraí. De acordo com os agentes, um dos principais líderes de uma facção criminosa da região foi preso junto com a esposa após sair de um motel. Nenhum dos dois teve o nome divulgado.



Ao todo, 18 pessoas foram presas. Foram 15 mandados de prisão cumpridos e outras três pessoas presas em flagrante por estarem portando armas de fogo, drogas, material de endolação e valores em espécie arrecadados com o tráfico de drogas.



Ainda segundo a Polícia Civil, a quadrilha é acusada de atuar em Barra Mansa, Volta Redonda, Resende, Porto Real, Pinheiral, Barra do Piraí, Piraí e Valença.



Além das prisões, também foram apreendidas drogas, armas, grande quantia em dinheiro, rádios de comunicação, aparelhos celulares e câmeras de monitoramento.



A operação foi batizada de "Val Hala". O nome escolhido significa "paraíso" para os Vikings. A referência foi feita porque a ação desta quinta-feira é um desdobramento com "Operação Paradise", que prendeu 108 pessoas com envolvimento nos mesmos crimes no ano passado.



Todo o material apreendido foi encaminhado para a perícia. Os presos foram transferidos para a Cadeia Pública de Volta Redonda, localizada no bairro Roma I.