Rio - Após um período de instabilidade no sistema de placas, o serviço de emplacamento do Detran-RJ voltou a funcionar nesta sexta-feira. De acordo com o órgão, o usuário que estava agendado e não conseguiu realizar o serviço nas últimas duas semanas poderá retornar à mesma unidade nos próximos 10 dias úteis, a partir desta segunda-feira, sem necessidade de reagendar.



Em função da pandemia, a deliberação 185 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) permite que os veículos novos possam circular sem placa. A medida se aplica a veículos adquiridos a partir do último dia 19 de fevereiro e neste momento de crise não há prazo para terminar. Segundo o Detran, nesses casos, é prudente que os proprietários andem com a Nota Fiscal de compra do veículo e a sua identidade.