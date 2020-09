Motorista de aplicativo é sequestrado em São Gonçalo; na ação, um homem morreu

Rio - Um motorista de aplicativo, identificado como Fernando Moreira da Costa, foi sequestrado nesta sexta-feira, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio, após receber o chamado de uma corrida. De acordo com a vítima, dois homens, que não tiveram a identidade revelada, os rendeu após ele parar o carro e os trancou no porta malas com as mãos amarradas.

Ainda segundo Fernando, ele percebeu que os criminosos pararam o veículo um pouco mais a frente para assaltar um rapaz que estava saindo de carro de casa. No momento da abordagem, o homem reagiu e os criminosos atiraram. A vítima, que foi identificada como Felipe Lopes Santos, morreu no local.

De acordo com a Polícia Civil, agentes da Delegacia de Homicídios estiveram no local para fazer uma perícia. Não foi informado o local e horário do enterro de Felipe.