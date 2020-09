Chefe do tráfico do Morro do Dendê é morto em confronto com PMs do Bope

Rio - O chefe do tráfico do Morro do Dendê, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio, identificado como Marcos Vinícius dos Santos, o "Chapola", morreu na madrugada deste sábado após confronto com a Polícia Militar na Praia da Rosa, Ilha do Governador, na Zona Norte.

De acordo com agentes, equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) realizavam patrulhamento na região quando foram recebidas a tiros por criminosos. Após reagir, a polícia disse que um dos bandidos foi atingido e socorrido à Coordenação de Emergência Regional da Ilha do Governador, mas não resistiu. Com ele foi apreendido um fuzil calibre .7mm.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DH) foi acionada para fazer uma perícia no local.