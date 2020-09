Carlos Bolsonaro disputa com mãe vaga na Câmara

O "filho 02" do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) , vai disputar por uma vaga na Câmara de Vereadores do Rio com a própria mãe, Rogéria Bolsonaro (Republicanos-RJ). A primeira vez que os dois disputaram a mesma vaga foi em 2000. A candidatura vai fornecer uma ajuda para legenda do partido do prefeito Marcelo Crivella e pode ajudar de maneira discreta o retorno de rogéria ao legislativo municipal.



No ano de 2000, Rogéria Bolsonaro perdeu para Carlos Bolsonaro na disputa por uma cadeira na Câmara. Nas eleições de 2020, a ajuda de Carlos para a mãe será nas redes sociais.



Já a campanha nas ruas vai ficar sob a responsabilidade do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), filho mais velho de Rogéria com o presidente Jair Bolsonaro. Flávio também pode se envolver com as gravações para a TV.