Rio - Um homem foi atingido por um disparo efetuado por um policial militar nas areias de Ipanema, na Zona Sul do Rio. Segundo a PM, o caso ocorreu no dia 30 de agosto.

O policial, que prestava serviço ao Programa Rio+Seguro, da Prefeitura, estava perseguindo um assaltante quando efetuou quatro tiros e acabou acertando um barraqueiro.

A reportagem tenta contato com a Secretaria Municipal de Saúde e com o Programa Rio+Seguro para apurar melhor as circunstâncias do ocorrido.