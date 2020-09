invadiram os ônibus do BRT que paravam nos semáforos da região do Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio e deram calotes nas estações Gilka Machado e Recreio Shopping, no corredor Transoeste neste domingo. Segundo o BRT, banhistas que voltavam da praia causaram transtornos e confusão na hora de voltar para casa nos articulados e nas estações.

Galeria de Fotos Banhistas invadem estação do BRT Recreio Shopping Reprodução Furto de cabos na estação Aeroporto Jacarepaguá Divulgação / BRT Furto de cabos na estação Aeroporto Jacarepaguá Divulgação / BRT Banhistas invadem ônibus do BRT Reprodução Rio - Jovensosque paravam nos semáforos da região do, na Zona Oeste do Rio e deram calotes nas estações, no corredorneste. Segundo o BRT, banhistas que voltavam da praia causaramna hora de voltar para casa nos articulados e nas estações.

Na estação Aeroporto Jacarepaguá, localizada no corredor Transcarioca, bandidos furtaram cabos de alimentação dos circuitos das portas. A estação continua em funcionamento.

Banhistas invadem ônibus do BRT e dão calotes em estações na volta da praia.#ODia



Crédito: Reprodução pic.twitter.com/b50mIkE9Ez — Jornal O Dia (@jornalodia) September 14, 2020

grupo de pessoas que queimou o forro da estação para furtar a fiação. Os cabos externos de energia também foram levados pelos bandidos. Na manhã de domingo, um incêndio destruiu a estação Arroio Pavuna, no corredor Transcarioca . Segundo a concessionária, o incêndio teria sido provocado por umqueo forro da estação para furtar a fiação. Ostambém foram levados pelos bandidos.

A Arroio Pavuna é uma das 35 estações que estão fechadas devido a vandalismo e furtos de equipamentos. Desde abril, cerca de 100 estações foram alvo de vândalos e bandidos.



O BRT informou que ao todo, 18 estações já passaram por intervenções nos últimos meses. As obras incluem o fechamento do acesso ao forro e à cobertura, pintura, nova rede elétrica, reforço na iluminação e sinalização. A iluminação também é reforçada com mais refletores.