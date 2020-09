Incêndio em viaduto na Praça da Bandeira provoca interdições e trânsito na região

Rio - Um incêndio no Viaduto dos Marinheiros, que liga a Praça da Bandeira, Zona Norte, ao Centro do Rio, provoca interdições na manhã desta segunda-feira. Segundo os bombeiros, o fogo começou em um bueiro. Às 9h, os militares aguardam o apoio de uma retroescavadeira para fazer o rescaldo do foco do incêndio.

O Centro de Operações da Prefeitura orienta que o motorista que se direciona ao Centro, opte pela Rua Visconde Niterói ou pela Rua São Francisco Xavier.



Galeria de Fotos Incêndio na Cidade Nova com interditao do acesso da Praça da Bandeira para a Avenida Presidente Vargas e na Praça Irmãos Mernardeli provoca trânsito na região Reprodução/ COR Incêndio na Cidade Nova com interditao do acesso da Praça da Bandeira para a Avenida Presidente Vargas e na Praça Irmãos Mernardeli provoca trânsito na região Reprodução/ COR Interdição no acesso da Praça da Bandeira para a Avenida Presidente Vargas e na Praça Irmãos Mernardeli provoca reflexos no trânsito da região Reprodução/ COR

Equipes dos Bombeiros estão na Praça Irmãos Bernardeli, na altura da Sulamérica, que também está interditada.

As interdições provocam trânsito intenso na região com reflexos na Radial Oeste, a partir do Maracanã, e no acesso da Avenida Paulo de Frontin, pela Praça da Bandeira.