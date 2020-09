Prefeitura realiza teste rápido de covid-19 em garis que atuam nas escolas municipais

Rio - A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, vai realizar a partir desta segunda-feira até o dia 25 de setembro a testagem de 1.670 funcionários da Comlurb que trabalham nas escolas da rede municipal de ensino para rastrear casos de coronavírus. O trabalho será realizado pelas equipes da Atenção Primária e o resultado sai 15 minutos após a realização do exame.

De acordo com a prefeitura, o teste rápido será realizado com kits disponibilizados pelo Ministério da Saúde. O exame detecta anticorpos de IgM/IgG contra a covid-19, ou seja se o organismo produziu defesas contra o vírus, o que indica se o profissional teve ou não a doença. Todo o trabalho será feito em um período de 10 dias em unidades da rede de saúde municipal e em algumas gerências da Comlurb.

Além de rastrear o perfil sorológico dos trabalhadores da Comlurb que prestam serviço para as escolas públicas da cidade do Rio, a testagem também atende a um dos objetivos da Vigilância em Saúde, que é garantir a vigilância epidemiológica em ambientes de trabalho.

A prefeitura do Rio ressaltou que ainda não há data prevista para o retorno das aulas na rede municipal. A questão, neste momento, está judicializada. Quando for possível retomar as aulas, todas as medidas necessárias para garantir a segurança de alunos, professores e funcionários serão rigorosamente cumpridas, considerando as orientações do comitê científico da Prefeitura.