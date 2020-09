Tiroteio interrompe circulação de trens da SuperVia no ramal Saracuruna

Rio - Um tiroteio interrompeu, por 15 minutos, a circulação dos trens da Supervia, do ramal Saracuruna na manhã desta segunda-feira. A concessionária informou que a troca de tiros aconteceu das 8h27 às 8h42, entre as regiões dos bairros de Campos Elíseos e Gramacho.



A Polícia Militar informou que bandidos atiraram em policiais da equipe do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) que realizavam policiamento na Avenida Governador Leonel de Moura Brizola. Houve confronto e os bandidos fugiram.

Ainda segundo a PM, até o momento, não há registro de feridos na ação e o policiamento segue intensificado na região.