Eleições: Niterói e o desafio de organizar o caos no trânsito

Crise sanitária, por conta da pandemia da covid-19, crise econômica, social e política. As demandas das cidades, em geral, vão girar em torno dessas questões nas eleições para prefeitos e vereadores deste ano. Com Niterói não será diferente, e o debate esquenta simultaneamente às definições de nomes para a disputa pela vaga de prefeito. Hoje é o ultimo dia para confirmação de todos os candidatos.



Mas um dos primeiros temas que se destacam ao se falar de eleições na cidade, e que certamente será um dos principais desafios para o próximo chefe do Executivo municipal, é o trânsito nas ruas do município.



Em 2018, um estudo realizado pela 99, empresa brasileira de mobilidade urbana por aplicativo de celular, considerou a cidade como uma das mais congestionadas do país, ficando à frente de cidades como São Paulo, Recife e da capital fluminense.



Em horários de pico, entre 7h e 10h, e entre 17h e 20h, os motoristas de aplicativos de transporte de passageiros levavam cerca de 80% a mais de tempo no trânsito, do que em situações fora desses períodos.

Segurança púbica



Apesar de ser de responsabilidade do estado, a segurança pública também é um tema de debate sempre lembrado pela população. “No último concurso para a Guarda Municipal, a prefeitura convocou um efetivo muito baixo. Precisamos da presença dos agentes em todos os bairros, não apenas na Zona Sul e no Centro”, reclama Samara Ribeiro de Menezes, 26 anos, estudante, moradora do Barreto.



Programas como o Proeis e Segurança Presente, em parceira com o estado, ajudam na segurança do município. Mas a população ainda não sente o resultado dessas ações nas ruas.



Aliás, outro grande problema na cidade, que acaba gerando, também, insegurança, mas que passa, sobretudo, pela questão do amparo social, é o aumento do número de pessoas em situação de rua. Não há um estudo que identifique quantos vivem nessa situação, mas é possível identificar o crescimento a cada ano que se passa.



Os candidatos que se preparem para responder a essas e muitas outras questões. Até ontem havia oito possíveis postulantes para a disputa eleitoral.