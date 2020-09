Bombeiros retomam buscas por jovem que desapareceu na Praia de Copacabana

Rio - O Corpo de Bombeiros retomou, às 8h15 desta segunda-feira, as buscas pelo jovem Michel Jonathan Gomes dos Santos, 30 anos, que desapareceu após mergulhar na Praia de Copacabana no dia 12, próximo ao posto 12. De acordo com a corporação, drones foram utilizados para tentar localizar a vítima. Por volta das 17h30 mergulhadores interromperam o processo por causa da falta de iluminação. Ainda segundo os profissionais que participaram da ação, as buscas retomarão às 7h30 desta terça-feira.

No dia do acidente, a esposa de Michel, identificada como Yasmin dos Santos, informou que os salva-vidas do local não teriam prestado socorro ao marido.

"Meu marido se afogou. A gente foi chamar os bombeiros e eles falaram que não tinha ninguém se afogando, que ele apenas estava nadando. Quando todo mundo (que estava na praia) começou a ir para cima deles eles entraram no mar, mas já era 18h18. Meu esposo tava se afogando desde às 17h59", disse Yasmin.

Procurado pelo DIA, o Corpo de Bombeiros disse que "não procede a informação de não haver socorro imediato". Em nota, a corporação afirmou que "no sábado, às 18 horas, guarda-vidas do Posto 2 foram informados de que duas pessoas entraram no mar para nadar, mas apenas uma estava nadando de volta para a areia. Como não era possível visualizar qualquer vítima no mar e como não se sabia a localização de seu desaparecimento (não havia referencial), o procedimento adotado foi o acionamento de motos aquáticas para que fosse possível abranger uma maior área de cobertura".

Outros afogamentos

Este já é o quinto caso de desaparecimento nas praias e rios da Região Metropolitana desde o início de setembro. No dia 8, bombeiros encontraram o corpo do jovem João Carlos, de 14 anos, que havia desaparecido após mergulhar na Praia de Ipanema , quatro dias antes. Em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, o corpo de Guilherme Mendes, menino de 10 anos que se afogou no Rio Guandu, foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros.