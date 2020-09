Metrô do Rio tem prejuízo de R$ 238 milhões em seis meses de pandemia

Rio - A crise enfrentada pelo MetrôRio, devido à pandemia, completa seis meses nesta quarta (16). Desde o dia 16 de março, quando foi publicado o decreto do governo do Estado que reconhece a situação de emergência na saúde por causa da Covid-19, a concessionária deixou de transportar 98 milhões de passageiros. Neste mesmo período, a empresa teve uma perda de receita de R$ 409 milhões e um prejuízo operacional de R$ 238 milhões.



Atualmente, de acordo com a concessionária, a empresa registra uma queda de 60% no número de passageiros. Isso representa aproximadamente 370 mil clientes por dia no sistema - antes da pandemia eram 900 mil por dia. Em nota técnica data do dia 22 de julho, a Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes Aquaviários, Ferroviários e Metroviários e de Rodovias do Estado do Rio de Janeiro (Agetransp) afirmou que, para manter a operação, seriam necessários aproximadamente 550 mil passageiros por dia.



"A concessionária está em constante diálogo com os representantes governamentais para encontrar uma solução e obter os recursos necessários para viabilizar a continuidade da operação. O MetrôRio, ao contrário de vários sistemas de transporte do país e de outras cidades do mundo, como São Paulo e Londres, por exemplo, não recebe subsídio do governo para manter sua operação. Sua receita vem exclusivamente da tarifa cobrada dos passageiros. Além dos gastos fixos para manter toda a sua estrutura funcionando, a empresa fez investimentos de sanitização e higienização específicas contra o novo coronavírus", diz a nota enviada à imprensa.