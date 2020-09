Hospital de Olho tem fila e aglomeração de pacientes em busca de atendimento em Caxias

Rio - A procura por atendimento no Hospital do Olho Júlio Cândido de Brito, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense provoca fila com aglomerações dentro e fora da unidade. Pacientes de outros municípios da Baixada Fluminense, da capital e da Região dos Lagos buscam atendimento no local. O hospital é especializado em oftalmologia e fruto de um investimento dos governos municipal, estadual e federal.

Pacientes fazem fila por atendimento em Hospital do Olho, em Duque de Caxias - Reginaldo Pimenta/ Agência O DIA

A costureira Iraci Lima, 47 anos, mora em Belford Roxo e não conseguiu ser atendida nesta quarta-feira. Ela foi com a vizinha ao local às 7 horas da manhã e disse que tentará voltar daqui a algumas semanas para tentar marcar um exame.

Foi a segunda vez que Iraci tentou ser atendida. "Estou com um deslocamento da retina. Tem uma fila externa e outra dentro do hospital, em que há muita aglomeração. Parece que não estamos na pandemia do coronavírus. Não tinha nenhum distanciamento", comentou. A costureira precisa realizar uma ultrassonografia para que os médicos avaliem se ela precisa passar por uma cirurgia.



O morador de Nova Iguaçu Clóvis de Oliveira Ramos já foi operado por três vezes na unidade e ressalta a necessidade de outros municípios da Região Metropolitana do Rio oferecerem o atendimento especializado. "Fui operado por três vezes aqui por glaucoma. Vim aqui sem ter visão e agora estou enxergando muito bem", elogia.