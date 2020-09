Acidente entre caminhão e carros deixa uma pessoa ferida na Região Metropolitana

Rio - Um acidente que aconteceu na tarde desta quarta-feira na Avenida Nossa Senhora das Graças, em São João de Meriti, na Região Metropolitana, deixou uma pessoa ferida. De acordo com o Corpo de Bombeiros, um caminhão, que perdeu a direção, bateu em três veículos que estavam estacionados na rua. No momento do acidente, não havia ninguém dentro dos carros.

Equipes do quartel de São João de Meriti foram acionadas por volta das 13h para realizar o socorro de uma pessoa de 47 anos, que não teve o nome revelado. Ainda não há informações se a pessoa ferida é o motorista do caminhão. A vítima foi encaminhada ao Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Seu estado de saúde não foi divulgado.