Leo Russo faz live dia 20 de setembro

Depois do sucesso da última live, o cantor e compositor Leo Russo, da Barra da Tijuca, volta a fazer um show ao vivo pelo canal do Fitamarela, dia 20 de setembro, às 13h, tendo o Gilsinho, intérprete oficial da Portela, como convidado. A apresentação ficará, mais uma vez, por conta da Bárbara Mello, repórter da Super Rádio Tupi.

Em tempos de isolamento social, além de fazer lives, a maioria dos músicos está usando o WhatsApp ou ligações telefônicas para produzir novas canções. No caso do Leo Russo não foi diferente. O sambista compôs cerca de 10 sambas, tendo como parceiros artistas como Mestre Monarco, Raimundo Fagner, Xande de Pilares e Noca da Portela. Alguns destes sambas inéditos estarão no setlist da apresentação.

"Pretendo colocar no repertório sambas de sucesso, algumas inéditas e músicas que eu não cantava como 'Alô, gatinha' (Wilson Moreira), que o Zeca Pagodinho gravou no início dos anos 90. Também vou seguir a tradição de terminar os shows com sambas-enredo. Desta vez, tendo o Gilsinho da Portela para finalizar com chave de ouro. E como estamos em setembro, mês de São Cosme e São Damião, não posso esquecer de cantar 'Cosme e Damião', samba feito em parceria com André da Mata e Pedro Padilha", comenta o sambista.

Ele garante que não deixará de fora canções como 'Cheiro de saudade' (Sereno/Mauro Diniz), 'Pixote' (Sereno/Mauro Sérgio), 'Não foi à toa' (Altay Veloso/Délcio Luiz), 'Temporal' (Leandro Lehart), 'Telegrama' (Leandro Lehart) e as autorais 'Garota da Barra' (Leo Russo/Stepan Nercessian) e 'Quando isso tudo passar' (Leo Russo/Leo Peres), que viralizou nas redes sociais no início da quarentena.

Leo será acompanhado pelos músicos Diogo Cunha (violão), Abel Luiz (Cavaquinho), João Oliveira (Pandeiro), Rafael Chaves (Tantan e caixa), Cacau de Castro (surdo) e Débora Cruz (coro), seguindo todos os protocolos exigidos neste momento de pandemia. Os alimentos arrecadados durante a live serão doados para o Retiro dos Artistas.

Camisas autografadas por alguns dos principais jogadores do elenco atual dos quatro times do Rio (Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco) vão ser sorteadas por meio de rifas virtuais. Basta acessar os links: https://botanarifa.com.br/mqsgldpw (rifa da camisa do Botafogo), https://botanarifa.com.br/plabgjtr (rifa da camisa do Flamengo), https://botanarifa.com.br/zbvpnkro (rifa da camisa do Vasco) e https://botanarifa.com.br/czuoygva (rifa da camisa do Fluminense).