O Mercado ganha casa no Largo do Machado

Rio - A tradicional feira O Mercado, que acontece há quase 10 anos no Rio de Janeiro, agora tem uma casa para chamar de sua. A CASA O MERCADO é um espaço para conectar pequenos produtores a quem busca formas mais conscientes de consumo. O projeto conta com uma loja física e virtual com mais de 30 marcas autorais.



A casa fica na charmosa Vila do Largo, com atendimento de terça a sábado. Já pela loja virtual é possível comprar de qualquer canto do país no site https://www.estilistasindependentes.com.br/



CASA O MERCADO

Vila do Largo - Rua Gago Coutinho 6 casa 2, Largo do Machado

Terça a sexta-feira: 10h - 18h

Sábado: 10h - 16h

Mais informações https://www.estilistasindependentes.com.br/