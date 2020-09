Rio - O governador em exercício, Cláudio Castro, anunciou, nesta quarta-feira (16), durante visita ao Centro de Educação Física e Desportos da Polícia Militar, em Sulacap, a compra de 10 carros adaptados para a Diretoria da Assistência Social da PM. Os veículos serão utilizados no transporte de agentes assistidos pelo projeto "Renascer, Servir e Proteger", que oferece diversas modalidades esportivas, fisioterapia e suporte psicológico a policiais e seus familiares.



"Os policiais militares são nossos heróis, eles arriscam a vida por todos os cidadãos para manter a segurança do estado. O mínimo que podemos fazer por eles é dar condições e garantias para caso aconteça algum acidente. Esperamos que este projeto seja espelho para outras regiões do Brasil", afirmou Castro.



Renascer, Servir e Proteger



A iniciativa presta serviços assistenciais e cria alternativas, com atividades esportivas, a policiais com lesão permanente. Os agentes são encorajados a recuperar sua autoestima, além da capacidade física e psicológica.



A área esportiva do projeto está aberta também para civis. São 40 atletas de alto rendimento – 15 militares e 25 civis – formados no Centro de Educação Física e Desportos. O projeto já garantiu mais de 200 medalhas.