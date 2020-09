Jovem morto em festa na Baixada tentou se esconder antes de ser baleado

Rio - O jovem que morreu durante uma festa de aniversário realizada na noite desta quarta-feira no bairro Vila São Luís, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense , identificado como Dalmo Alves, de 23 anos, tentou se esconder embaixo da mesa do bolo antes de ser baleado, de acordo com testemunhas. Ainda não se sabe quem é o autor, nem qual foi a motivação do crime.

No local, outras duas pessoas também foram atingidas por criminosos e socorridas. Elas foram identificadas como Railsa Wanderley, de 63 anos, que passou por uma cirurgia no Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI) após tiros atingirem seu abdômen e tórax. Ela está internada com quadro estável. A outra vítima é uma criança de 7 anos que foi baleada no rosto e socorrida para o Prontonil Hospital Geral. Seu estado de saúde não foi divulgado.

Ainda não há informações sobre a data e o local do enterro de Dalmo. Procurada, a Polícia Civil informou que a área onde aconteceu o crime foi isolada e a perícia acionada. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), que instaurou inquérito e realizou uma perícia.