Câmara do Rio discute pedido para abrir processo de impeachment de Crivella

Rio - A Câmara de Vereadores realiza, na tarde desta quinta-feira, a sessão para votar o pedido de abertura de processo de impeachment do prefeito do Rio, Marcelo Crivella (Republicanos). Os discursos começaram por volta das 15h, agora, os parlamentares apresentam as ordens do dia. A votação acontecerá em seguida.

Acompanhe ao vivo

O pedido de impeachment foi protocolado pelo Psol e aceito pelo presidente da Casa, o vereador Jorge Felippe (DEM), que colocou a ação para votação em plenário. A denúncia foi feita com base nas investigações do Ministério Público estadual (MPRJ)sobre a existência de um QG da Propina na Prefeitura do Rio,que teria movimentado quase R$ 1 bilhão.

Este é o quinto pedido de abertura de processo de impeachment contra o prefeito do Rio. O quarto pedido aconteceu há duas semanas e foi negado na sessão da Casa do dia 3 de setembro.

A votação será por maioria simples de votos. No total, 50 vereadores estão aptos a votar. A exceção ficou por conta do presidente da Casa, Jorge Felippe (DEM), que estaria na linha sucessória para assumir a prefeitura, caso Crivella tiver o mandato cassado.