Shoppings arrecadam brinquedos no Rio de Janeiro

Com a aproximação do Dia das Crianças, os shoppings da Aliansce Sonae, no Rio de Janeiro, se uniram novamente em prol de uma boa causa: arrecadação de brinquedos em bom estado, que serão doados a crianças que vivem em comunidades no entorno dos empreendimentos. A campanha começou na última segunda-feira.



O público poderá doar os brinquedos nos 11 shoppings envolvidos na campanha, durante o horário de funcionamento. São eles Bangu Shopping (Bangu), Carioca Shopping (Vicente de Carvalho), Caxias Shopping (Duque de Caxias), Passeio Shopping (Campo Grande), Pátio Alcântara (Alcântara), Santa Cruz Shopping (Santa Cruz), Shopping Grande Rio (São João de Meriti), Shopping Leblon (Leblon), São Gonçalo Shopping (São Gonçalo), Via Parque Shopping (Barra da Tijuca) e Recreio Shopping (Recreio).



As doações podem ser feitas até o dia 2 de outubro e as entregas dos brinquedos serão realizadas no dia 9 de outubro para as seguintes instituições filantrópicas: Cultura na Cesta, Centro Educacional Anne Sullivan, Núcleo Especial de Atenção a Criança (NEAC), Creche Mães Trabalhadoras, Projeto Craque do Amanhã, GASCO, Associação Semente da Vida da Cidade de Deus (ASVI), Associação São Martinho, Associação Educacional Francisca Nubiana da Silva e Ação Paulo VI (ASPA).



"Como agentes de transformação social, a Aliansce Sonae e os seus empreendimentos se mobilizam para colaborar com o desenvolvimento humano. Por isso, sempre abrimos os nossos espaços para que o público também exerça a cidadania da forma que puder. Devido à pandemia, os brinquedos arrecadados serão higienizados antes de serem entregues, zelando pela segurança dos nossos colaboradores e, claro, dos pequeninos”, afirma a responsável pelo Marketing da Aliansce Sonae, Ana Paula Niemeyer.



No ano passado, a Aliansce Sonae realizou três ações solidárias voltadas às comunidades carentes. "Essas ações fazem parte do nosso calendário. Em 2019, arrecadamos agasalhos na campanha de inverno e brinquedos para o Dia das Crianças e para o Natal. Este ano, também recolhemos doações de material escolar. Foram mais de 6 mil itens doados neste período, uma ajuda e tanto para crianças que precisam. É um compromisso mútuo: nosso e do público, que é participativo", reforça Ana Paula.