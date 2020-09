Câmara rejeita processo de abertura de impeachment contra Crivella

Rio - Arejeitou o pedido para abrir o processo de impeachment do prefeito do Rio (Republicanos). A sessão começou às 15h e, por volta das 18h20, houve a votação. Ao todo, foram 24 votos contra e 20 a favor da abertura do rito.

Câmara vota pedido para abrir processo de impeachment do prefeito do Rio

A sessão aconteceu de forma híbrida, com parte da Casa presencialmente e com parlamentares votando remotamente por conta da pandemia de covid-19. Este foi o quinto pedido de abertura de processo de afastamento do prefeito do Rio. O quarto aconteceu há duas semanas , no dia 3 de setembro, sobre o caso conhecido como "Guardiões do Crivella"