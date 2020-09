Hugo Leal desiste de candidatura e declara apoio a Lima, do PSL

Dez dias após o PSD lançar Hugo Leal como candidato à Prefeitura do Rio, o deputado resolveu, ontem, retirar sua candidatura e declarar apoio a Luiz Lima, do PSL. Tudo indicava que Leal viria como vice da chapa. Entretanto, Fernando Veloso, delegado e ex-chefe da Polícia Civil, foi o escolhido para vice.

Hugo Leal justificou seu decisão, afirmando que "esse alinhamento (com Luiz Lima) já vinha acontecendo desde Brasília, por ele ter uma linha de proposta semelhante a que eu tenho. Ao invés de criar duas alternativas, entendi que somar forças seria mais importante para ganhar as eleições".

Convergência

Luiz Lima, por sua vez, disse que a escolha de Fernando Veloso para vice de sua chapa ocorreu porque ambos possuem "convergência política e empatia um pelo outro. Existe uma confiança entre nós. Temos alinhamento político e de direita. Dentro do processo democrático, nós fizemos essa eleição ser mais justa para o cidadão carioca. Vamos priorizar nosso governo pela transparência", disse Luiz Lima, no anúncio da chapa.

Fernando Veloso, em seu primeiro discurso, prometeu responsabilidade com o dinheiro público, caso vença as eleições. "Não temos fórmula mágica e projeto faraônico. Não tem promessa ilusionista. Teremos inovações e ações ousadas, mas sempre com muita responsabilidade. Precisamos tratar com respeito e responsabilidade o dinheiro público", disse Fernando Veloso.