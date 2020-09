Queda de braço na Linha Amarela está longe do fim

A queda de braço permanece. Na noite da última quarta-feira, o pedágio da Linha Amarela foi liberado sem cobrança nos dois sentidos, após o presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Humberto Martins, derrubar as três liminares que mantinham a concessão da via com a concessionária Lamsa. Entretanto, o assunto está longe de ser encerrado de forma definitiva.

De acordo com o vereador Marcello Siciliano (Progressistas), as próximas medidas para estabelecer o valor do novo pedágio dependem da Câmara Municipal. "Na minha opinião, temos de esperar a Casa ser avisada oficialmente da medida e a Lamsa ser notificada para, a partir daí, a prefeitura assumir a administração da via", afirmou.

Siliciano afirmou que o valor a ser praticado — antes era de R$ 7,50 — terá de ser de acordo com os custos operacionais, sem lucro para a prefeitura. "Fala-se em algo próximo ao valor da Ponte Rio-Niterói, de R$ 4,30, com a diferença de que, na Linha Amarela, haveria a cobrança nos dois sentidos. Mas ainda será estudado. Não há uma definição exata do valor", destacou.

O vereador disse que ainda não há previsão para a cobrança do novo valor. "O que temos é a proibição da cobrança de pedágio pela Lamsa. Após a empresa ser notificada e ocorrer todo o trâmite jurídico para a encampação definitiva, só então haverá a cobrança da nova tarifa pela prefeitura, e também a decisão sobre se o município será o gestor definitivo, ou se será escolhida nova empresa para administrar a via", completou Siciliano.

Em nota, a Prefeitura do Rio afirmou que "a vitória judicial vai se traduzir, na prática, na redução do valor, passando a uma tarifa justa aos usuários". Já a Lamsa garantiu que "entende que o contrato foi desrespeitado pela prefeitura e vai recorrer para reverter a decisão e garantir seu direito de operação da Linha Amarela".