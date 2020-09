Entregador de água é baleado em São Gonçalo

Rio - Um entregador de água foi baleado, na tarde desta quinta-feira, no Condomínio Jockey Club V, no bairro Jóquei, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do estado. Ele, que não teve a identidade revelada, foi atingido na perna.

O homem foi socorrido no Pronto Socorro Central Doutor Armando Gomes de Sá Couto, na Praça Zé Garoto. De acordo com a Prefeitura de São Gonçalo, ele teve alta da unidade após receber atendimento médico.

A vítima foi socorrida por PMs do 7º BPM (São Gonçalo), que foram acionados para o local do crime. Ainda não há informações sobre as circunstâncias em que o homem foi ferido.

O caso está sendo investigado pela 75ª DP (Rio do Ouro).