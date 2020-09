Rio - A Prefeitura do Rio, por meio da Subsecretaria de Vigilância Sanitária e Controle de Zoonoses, anunciou o calendário da campanha de vacinação antirrábica em 2020. Dividido em cinco etapas que cobrem todo o município, o programa "Se liga, bicho! Raiva é caso sério" começa no dia 2 de outubro, em Santa Cruz e Guaratiba, na Zona Oeste e vai até 19 de dezembro, quando serão atendidas as regiões do Centro, Zona Sul, São Cristóvão, Tijuca, Vila Isabel e Ilha do Governador.

Prefeitura anuncia calendário de vacinação contra a raiva - Divulgação / Prefeitura



"A conscientização dos proprietários de animais em manter atualizada a vacina antirrábica é extremamente importante para a saúde coletiva. Contamos com a cooperação da população carioca para combater a doença e proteger os caninos e felinos em benefício de toda a cidade. É fundamental também lembrar que a campanha ocorrerá de acordo com as medidas de precaução contra a covid-19, como o uso obrigatório das máscaras e a garantia do distanciamento seguro entre as pessoas", reforçou a médica-veterinária Mônica Valim, coordenadora de Zoonoses da Vigilância Sanitária. Para alcançar a meta de vacinar 500 mil cães e gatos, a subsecretaria disponibilizará 350 postos fixos de vacinação, que terão os endereços divulgados nas próximas semanas. Neste ano, o atendimento será em sistema drive thru, que tem como objetivo aumentar a praticidade, além de garantir os cuidados de prevenção à covid-19.

Confira o cronograma da vacinação:



1ª Etapa - 02 e 03/10 - Santa Cruz e Guaratiba



2ª Etapa - 23 e 24/10 - Bangu e Campo Grande



3ª Etapa - 07 e 08/11 - Madureira, Guadalupe, Jacarepaguá e Barra da Tijuca



4ª Etapa - 04 e 05/12 - Ramos, Penha, Inhaúma, Engenho de Dentro e Irajá



5ª Etapa - 18 e 19/12 - Centro, Zona Sul, São Cristóvão, Tijuca, Vila Isabel e Ilha do Governador



Doença





Em março, o A raiva é uma doença infecciosa viral aguda, fatal tanto para animais quanto para humanos. A transmissão ocorre por meio da saliva de animais infectados, principalmente por mordidas, mas também podem ocorrer via arranhões e lambidas desses animais.Em março, o estado do Rio registrou a primeira morte por raiva humana desde 2006, com o caso de um adolescente de 14 anos mordido por um morcego em Angra dos Reis . No município, não há ocorrência de raiva humana desde 1986 (há 34 anos) e de casos da doença em cães e gatos desde 1995 (há 25 anos).

Todos os dados referentes às ações de profilaxia e controle da doença são atualizados e disponibilizados no site da Vigilância Sanitária.