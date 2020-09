Policial militar é baleado em ação em São Gonçalo

Rio - Um policial militar foi baleado durante uma ação, na madrugada desta sexta-feira, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. De acordo com a Polícia Militar, agentes do 7º BPM (São Gonçalo) realizavam patrulhamento quando foram recebidos a tiros na Avenida Santa Catarina, no bairro Jardim Catarina e houve confronto.

Na ação, o policial foi baleado na perna e um suspeito também ficou ferido. Os dois foram encaminhados para o Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê. A Polícia Militar informou que o estado de saúde do agente é considerado estável.

Uma pistola e drogas foram apreendidos na ação.