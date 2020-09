Operação resgata 30 animais que viviam em condições de maus-tratos em casa em Niterói

Rio - Uma operação deflagrada pela Subsecretaria de Proteção Animal do Estado do Rio de Janeiro (Supan), nesta sexta-feira, resgatou cerca de 30 animais que viviam em condições de maus-tratos em uma casa em Piratininga, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio.

A ação ocorreu após denúncias de vizinhos, feitas em redes sociais e nos canais de comunicação da Supan, e contou com apoio da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), a Prefeitura de Niterói e o resgatista Randel Silva.

"Infelizmente, a situação foi muito desagradável", afirmou Viviane Oliveira, veterinária da Supan que participou da ação. "Os animais estavam em um local com bastante sujeira, bastante insalubre, com água suja, muito pouca ração, desnutridos, debilitados, com indícios de doença infecciosa", afirmou, atentando também para o grande risco da zoonose - doenças transmitidas de animais para humanos.

A subsecretária de Proteção Animal do Estado do Rio de Janeiro, Karla de Lucas, disse que os animais estavam sendo cuidados por um homem com problemas psiquiátricos, que não tinha noção sobre a maneira como estava cuidando os animais. Ele será encaminhado para cuidados psiquiátricos. "A gente não pode cuidar só dos animais, temos que cuidar do ser humano também", afirmou.