Pela primeira vez, Polícia Militar de Petrópolis será comandada por uma mulher

Rio - A tenente-coronel Simone de Almeida Silva assumiu, na manhã desta sexta-feira, o comando do 26° BPM (Petrópolis). Pela primeira vez em seus 30 anos de história, a unidade sediada em Petrópolis será comandada por uma mulher. Ela assumiu o posto do também tenente-coronel Christoph Carvalho Bezerra Leite, que será o novo subsecretário de Comando e Controle da Polícia Militar.

Além de Simone, que ocupava o cargo de subcomandante do 2º BPM (Botafogo), outras duas mulheres estão à frente de unidades de área: a tenente-coronel Andréia Ferreira da Silva Campos, do 28º BPM (Volta Redonda); e a tenente-coronel Luciana Rodrigues de Oliveira, 37º BPM (Resende).



Ao ingressar na Polícia Militar, em 2000, Simone atuou no início da carreira de oficial da Corporação na unidade de Petrópolis e, durante a última década, foi diretora de Administração da Subsecretaria Adjunta de Operações Aéreas do Rio de Janeiro (entre 2010 e 20130; secretária do Estado Maior Geral (entre 2013 e 2016); chefe de Escritório de Programas de Prevenção do Estado Maior (2017); chefe de Gabinete da Secretaria Estadual de Vitimização do Rio de Janeiro (2019); e subcomandante do 4º BPM (São Cristóvão) e do 2º BPM (Botafogo).

A policial registra mais uma etapa da história da presença da mulher na Polícia Militar do Rio de Janeiro. As mulheres começaram a ingressar na Corporação em 1982 com a primeira turma de praças e, um ano depois, com a primeira turma de oficiais. Hoje, dos quase 45 mil integrantes da Corporação, as mulheres representam 12% do total da tropa. Além de comandar três das 39 unidades de área no estado, as oficiais mulheres ocupam postos-chaves nos setores administrativos e nas áreas de ensino e saúde.