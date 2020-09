Alerta Rio: Rio tem previsão de chuva nesta sexta

Rio - Após o sol aparecer na manhã e tarde desta sexta-feira, a previsão do tempo para esta noite é de chuva em alguns pontos do Rio de Janeiro. De acordo com o Alerta Rio, núcleos que atuavam entre a Costa Verde e a Baía de Sepetiba iniciaram lento deslocamento em direção à cidade.

Núcleos que atuavam entre a Costa Verde e a Baía de Sepetiba iniciaram deslocamento para a cidade. Previsão de chuva fraca/moderada na Z.Oeste, nas próxima horas, principalmente em Sepetiba e Guaratiba

Ainda de acordo com o Alerta Rio, nas áreas de instabilidades, formadas por conta da umidade, poderão ocasionar chuva fraca a moderada na Zona Oeste, nas próxima horas, principalmente em Sepetiba e Guaratiba.