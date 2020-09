Ex-assessor de Flávio Bolsonaro fez 16 saques que somam R$ 260 mil

O coronel da reserva do Exército e também ex-assessor de Flávio Bolsonaro na Alerj , Guilherme Henrique dos Santos Hudson, sacou da conta bancária pessoal , em dinheiro vivo, um total de R$ 260 mil em 16 oportunidades, entre os anos de 2009 e 2016. As informações foram divulgadas pelo jornal 'O Globo'.A investigação que envolve o esquema das 'Rachadinhas' de Flávio Bolsonaro descobriu que as retiradas feitas pelo coronel da reserva eram superiores a R$ 10 mil em cada ocasião. Além disso, o dinheiro era sempre retirado em dinheiro vivo.Foi revelado também que o ex-assessor do filho do presidente também fez a declaração de imposto de renda dos últimos anos de alguns dos investigadores no inquérito.A maioria dos saques foram feitos em 2016, quando foram feitas 11 retiradas de dinheiro. Os valores variavam entre R$ 10 mil e R$ 12,1 mil.Os saques feitos pelo coronel da reserva contabilizaram, ao todo, R$ 1,29 milhão entre 2007 e 2018. Quando não retirava o dinheiro em alta quantia, ele dividia em várias operações ao longo do mesmo dia, conforme a investigação mostrou.