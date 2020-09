Prefeitura anuncia convênio com governo federal para abertura de 95 leitos de UTI destinados a pacientes da covid-19

Rio - O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, anunciou nesta sexta-feira , que um convênio firmado entre o município e o governo federal permitirá a abertura de 95 leitos de UTI no Hospital Municipal Ronaldo Gazolla e no Hospital de Campanha do Riocentro, destinados a pacientes com a covid-19.

De acordo com o prefeito, essa iniciativa vai suprir os leitos fechados pelo governo estadual e pela rede privada, o que sobrecarregou a rede municipal de Saúde no tratamento às vítimas do novo coronavírus. A Prefeitura anunciou ainda que as medidas restritivas de combate à pandemia serão mantidas, além de punições mais rigorosas aos estabelecimentos que as descumprirem

"Nós vamos manter a situação que estamos agora. Não vamos liberar nada, tendo em vista que perdemos muitos leitos e infelizmente as curvas (de contágio) não caíram como esperávamos", afirmou o prefeito. "Nós estamos, em convênio com o governo federal, abrindo 95 leitos nos próximos dias porque nossa ocupação (de leitos de UTI) chegou a 85%", completou.



Com a abertura desses leitos, será mantida a taxa de segurança no tratamento dos pacientes da Covid-19, explicou a secretária municipal de Saúde, Beatriz Busch. A Prefeitura frisa ser fundamental que os cidadãos continuem a seguir as regras de ouro para evitar um recrudescimento da doença.