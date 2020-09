Traficante é morto em confronto com PMs em Cachoeiras de Macacu

Rio - Um traficante morreu, nesta sexta-feira, em confronto com policiais militares em Cachoeiras de Macacu, na Região Metropolitana do Rio. De acordo com a Polícia Militar, equipes do serviço reservado 35°BPM (Itaboraí) foram ao Morro dos Guararapes, no bairro de Papucaia e no local foram recebidos por tiros e houve confronto.

Ainda segundo a PM, após cessarem os tiros, um homem foi encontrado caído, que seria o traficante conhecido como "Cachorrão". Com ele foram apreendidas uma pistola Glock G17 com kit rajada e drogas.

Segundo a delegacia de Cachoeiras de Macacu, as investigações estão em andamento para apurar os fatos.

A perícia foi feita no local e o corpo foi encaminhado para identificação no IML da região. Os PMs foram ouvidos na unidade policial e tiveram suas armas apreendidas e encaminhadas à perícia.