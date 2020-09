Corpo de bombeiro desaparecido no Rio Guandu há sete dias é encontrado

Rio - O corpo de Sebastião Nunes, de 57 anos, bombeiro reformado, que estava desaparecido há sete dias, foi encontrado neste domingo, no Rio Guandu, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O homem foi passear com amigos e escorregou, caindo para o lado da correnteza. Sebastião era casado e deixou dois filhos, um de 34 anos e outro de 27.

Irmã de Sebastião, Maria das Neves, confirmou que a família reconheceu o corpo no local e lamentou a morte do irmão.

Equipe de Bombeiros de Seropédica começaram as buscas começaram no domingo passado. Testemunhas relatam que viram o corpo afundar. A família do bombeiro já estava sem esperanças.