Falso advogado que aplicava golpes em idosos é preso na Zona Oeste

Rio - Policiais da 21ª DP (Bonsucesso) prenderam, na última segunda-feira (14), um falso advogado que aplicava golpes em idosos. Gabriel Brum, de 39 anos, foi preso na casa da namorada, na Avenida Tim Maia, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio. Ele possuía cartões de visita no quais se intitulava advogado e fazia contratos de honorários e recibos dos pagamentos como advogado atuando pela empresa jurídica "MG Assessoria Jurídica".

De acordo com o delegado Hilton Pinho, titular da unidade, as vítimas alegavam, em depoimento, que conheceram o estelionatário por intermédio de terceiros, como sendo um advogado que atuava no ramo previdenciário.

Para passar maior credibilidade nos golpes, o falso advogado incluía nos contratos o nome de um verdadeiro advogado que Gabriel conheceu quando o contratou para atuar em sua defesa em outros casos de estelionato cometidos. Esse advogado não teve contato com as vítimas até começar a ser chamado para responder por processos disciplinares na OAB, abertos por estas vítimas após sofrerem o golpe, o que fez que esse advogado também virasse vítima do estelionatário.



As vítimas narraram que contratavam os serviços de Gabriel que, após ludibriar os idosos, recebia quantias de dinheiro, na promessa de recolhimentos dos atrasados ao INSS e seus honorários, para que os mesmos conseguissem a aposentadoria, contudo, após os pagamentos, o estelionatário não era mais localizado. As vítimas procuraram o INSS e descobriam que nenhum processo havia sido aberto.

Ainda segundo a Polícia Civil, o falso advogado possui uma ficha criminal desde 2006, em sua maioria por golpes, com mais de 20 casos. Havia um mandado de prisão decorrente de sentença condenatória, expedido pela 28ª Vara Criminal, pelos crimes de estelionato, no qual foi condenado a uma pena de 1 ano um mês e 15 dias, sentença proferida neste ano, por um caso ocorrido em 2012.

Na delegacia de Bonsucesso, Gabriel foi indiciado por três inquéritos policiais, investigações encerradas e encaminhadas ao Ministério Público semana passada, por crimes de estelionato cometidos entre 2014.