PM prende na Taquara cinco integrantes de quadrilha de roubo a Lojas Americanas

Rio - PMs do 18º BPM (Jacarepaguá) prenderam em flagrante, na madrugada desta segunda-feira, cinco integrantes de uma quadrilha especializada em roubar filiais das Lojas Americanas no Rio. O bando foi capturado no momento em que furtavam a unidade da Taquara da rede, na Zona Oeste do Rio. Eles estavam com sete celulares e 15 tablets do estabelecimento, avaliados em aproximadamente R$ 50 mil.

A Polícia Militar disse que foi alertada pela central 190 sobre o furto, que acontecia por volta das 3h30, na Estrada do Tindiba, 1.973. Ao chegarem no endereço, os agentes encontraram um dos assaltantes no primeiro andar da loja. Os outros quatro criminosos foram capturados no terceiro andar do estabelecimento.

Ainda segundo a PM, os integrantes da quadrilha afirmaram que agem há muito tempo nas filiais da rede. Eles foram levados para a 32ª DP (Taquara), onde foram autuados por furto qualificado.