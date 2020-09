Três corpos são encontrados próximo à linha do trem na Zona Norte

Rio - Três corpos foram encontrados, na madrugada desta segunda-feira, próximos à linha do trem da estação de Tomás Coelho, do ramal Belford Roxo, na Zona Norte do Rio. De acordo com a Polícia Militar, agentes do 3º BPM (Méier) foram acionados para a ocorrência.

No local, os policiais militares encontraram os corpos e isolaram a área para a perícia. A Delegacia de Homicídios foi acionada.

Segundo a Supervia, concessionária responsável pelo sistema férreo, afirmou que o fato não interferiu na circulação dos trens e que a polícia tomou as providências e fez a remoção dos corpos.