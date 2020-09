Prefeitura de Niterói autoriza e escolas particulares já terão aulas presenciais nesta terça-feira; sindicato dos professores é contra

Rio - A tradicional escola particular GayLussac, no bairro de São Francisco, em Niterói, se preparou durante dois meses para reabrir as portas aos alunos na manhã desta terça-feira, após seis meses de aulas online. A retomada das atividades presenciais vem depois da liberação da Prefeitura, que autorizou na última sexta-feira (18), em projeto piloto, a volta às aulas para alunos do Ensino Médio de escolas públicas e particulares, de 14 a 17 anos. Alunos da educação Infantil só se reencontrarão em 2021. Na GayLussac, 70 alunos são esperados para as aulas presenciais desta terça, a partir das 7h. O número representa apenas 25% do total de alunos de Ensino Médio (são cerca de 280). "Costumávamos receber 780 alunos (Fundamental e Médio) no turno da manhã, estamos preparados para receber 70", garante José Antônio Júnior, vice-diretor da escola. "Serão cerca de 10 alunos por sala nesse momento. O restante da turma acompanhará a mesma aula, mas online, para aqueles cujos responsáveis não quiserem mandar os filhos", afirma. Rio,21/09/2020 -COVID-19 -CORONAVIRUS,NITEROI,Escolas de Niterói se preparam para os desafios da volta às aulas,Instituto Gaylussac vai voltar com as aulas presenciais.Na foto, marcacao de distaciamento.Foto: Cleber Mendes/Agência O Dia - Cléber Mendes A escola investiu caro para se adaptar aos novos tempos: equipamentos transmitirão as aulas dos professores, que estarão em sala, para os alunos que permanecerão de casa. Os rígidos protocolos de segurança também serão seguidos, com carteiras com distanciamento, tapetes sanitizantes e totens de álcool em gel na entrada. "Estamos preparados desde julho, fizemos reuniões com funcionários e pais para explicar os protocolos. Metade dos pais está aderindo o retorno, outra metade está preocupada com o isolamento, e com razão. Mas estamos preparados", afirma Júnior. Alunos de 4 a 14 anos apenas no estágio 'amarelo nível 1' Em contato com O DIA, a Prefeitura de Niterói informou que a autorização da reabertura das escolas para o Ensino Médio é um "projeto piloto", mas "não é obrigatória e cada escola tem autonomia para retornar às atividades presenciais no tempo que for melhor, desde que sigam os protocolos estabelecidos". O município informou ainda que a retomada das atividades de Educação Infantil (de 4 a 6 anos), só deve acontecer em 2021. O Ensino Fundamental (6 a 14 anos) está programado para voltar quando Niterói chegar no nível 'amarelo 1' de risco. Atualmente, está no nível 'amarelo 2'.

Rio,21/09/2020 -COVID-19 -CORONAVIRUS,NITEROI,Escolas de Niterói se preparam para os desafios da volta às aulas,Instituto Gaylussac vai voltar com as aulas presenciais.Na foto, sala de aula com numero de permanencia de pessoas.Foto: Cleber Mendes/Agência O Dia - Cléber Mendes Na rede pública estadual, a volta às aulas está autorizada para o dia 5 de outubro. Em nota, a secretaria estadual de Educação explicou que a data vale para as "regiões que permaneçam em baixo risco (bandeira amarela)" até 14 dias antes do retorno previsto.

Sindicatos e federações de profissionais de ensino são contra a retomada

Sindicatos de professores enxergam com desconfiança o retorno das aulas na capital e Região Metropolitana. O professor Robson Terra, coordenador da Federação dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino do Estado (Feteerj), diz que classe é contra o retorno pela defesa da saúde de professores e crianças. "A federação está alinhada com todos os sindicatos na defesa do nosso interesse, que é a preservação da saúde de professores, profissionais de educação e alunos. A nossa perspectiva é a luta pela preservação de vidas. Lutar para não ter luto. Nós já fizemos mais uma assembleia com os Sinpros (Sindicatos dos Professores). A decisão é defender o máximo possível a saúde de professores e crianças", afirma Terra.

"Defendemos o retorno às aulas apenas com vacinação, ou protocolos rígidos de segurança. Tendo essas condições, não há problema em ter retorno às aulas. O problema é que não temos nenhuma instituição sanitária que aponte que há segurança. Defendemos a manutenção das aulas remotas".





Reabertura é discutida em outros estados

A volta às aulas presenciais tem sido debatida em outros estados do país. Ontem, escolas particulares do Distrito Federal foram autorizadas a retomar as atividades da educação infantil - de 0 a 5 anos -, mas uma batalha judicial torna o cenário incerto. A expectativa é que 25% dos alunos retomem presencialmente. Alunos mais velhos devem voltar em outubro. No Amazonas, as atividades começaram em agosto, mas o aumento de casos de covid-19 deixou professores em alerta. O Sindicato dos Trabalhadores de Ensino do Amazonas (Sinteam) está em estado de mobilização, enquanto a Justiça decide sobre a suspensão ou manutenção das aulas na rede estadual. No Rio Grande do Sul, o calendário começou em setembro, com a educação infantil. A previsão de término do ano letivo é em novembro. No Pará, o governo autorizou aulas presenciais em regiões de baixo risco de infecção.

