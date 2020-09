Disque Denúncia promove campanha de combate ao roubo e adulteração de combustível

Rio - O Disque Denúncia promove campanha “Denunciar é Bom Negócio” para combater o roubo de óleo e derivados nos oleodutos localizados no Estado do Rio de Janeiro nesta segunda-feira. A campanha é direcionada, principalmente, para Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Município registra números significativos deste tipo de crime.

O objetivo principal é mobilizar a população para denunciar práticas ilegais e criminosas que envolvam combustíveis. Entre os crimes estão: o roubo de combustível em dutos, refinarias e depósitos clandestinos, transporte irregular, comercialização de material adulterado e locais de armazenamento que ofereçam risco de explosão.

Segundo o diretor do Disque Denúncia, Zeca Borges, denunciar é a melhor forma da população ajudar a polícia a combater o crime. “Roubar combustível é brincar com fogo, você sabe como começa, mas não controla o que acontece em seguida”, afirmou Zeca.

Serviço:

Informações podem ser repassadas de forma anônima para a Central de Atendimento do Disque Denúncia, no (21) 2253-1177; através do Facebook (mensagem inbox); e pelo aplicativo Disque Denúncia RJ.