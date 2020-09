Voluntários do Morro do Preventório realizam vaquinha para ajudar moradores das comunidades de Niterói

Galeria de Fotos Alguns dos alimentos arrecadados para a doação Divulgação Projeto também consiste em doação de livros Divulgação Ação de voluntários tem ajudado o Morro do Preventório Divulgação Ação de voluntários tem ajudado o Morro do Preventório Divulgação Moradora do Morro do Preventório que foi beneficado pelo projeto Divulgação Moradora do Morro do Preventório que foi beneficado pelo projeto Divulgação Um grupo de voluntários do Morro do Preventório, em Niterói, e pessoas sensibilizadas com a situação de vulnerabilidade pela qual passam muitas famílias, se juntaram e lançaram, logo no início da pandemia do covid-19, uma vakinha online: “Ajude as favelas com produtos da agricultura familiar”.

O projeto conta com diversas organizações de Economia Popular Solidária, como o Banco Comunitário do Preventório, o Fórum de Economia Solidária de Niterói (FESNIT), a Associação de Agricultores Biológicos do Estado (ABIO) e a Associação Fluminense de Famílias Agroecológicas (AFFA)



A meta era arrecadar 10 mil reais para ajudar, a princípio, moradores daquela favela e das proximidades, frente aos novos desafios de sobrevivência causados pela pandemia. Alem de apoiar centenas de pessoas que trabalham na economia informal, muitos deles idosos, mulheres e pessoas em grupo de risco que perderam de um dia para o outro sua fonte de renda e que não têm o que colocar na mesa.

Para organizar as cestas e operar a distribuição dos alimentos, foi inaugurado em Abril, um Comitê, que fica na comunidade do Jacaré, em Piratininga, favela que também tem recebido ajuda. A iniciativa, inicialmente, contemplou aproximadas 120 famílias, ou cerca de 500 pessoas.

Durante esse processo de organização comunitária, foram identificados também outros grupos que estão com dificuldades de renda para coisas básicas: os agricultores familiares do Rio de Janeiro, que distribuem seus produtos em feiras e estão proibidos de trabalhar e os comerciantes das favelas, que tiveram grande impacto no início da pandemia. Mas, com o apoio do Comitê, os alimentos são comprados e distribuídos via cestas, nas comunidades.



Após estudos e discussões feitos nas primeiras reuniões foram feitos importantes encaminhamentos: as cestas básicas deveriam ser compostas com produtos do comércio local vendidos por pequenos comerciantes. Teria o pescado dos pescadores artesanais e, também, alimentos da agricultura familiar.

A partir de uma parceria com a Academia Brasileira de letras, adicionou-se à cesta, doação de livros. Assim, tem se formado uma grande rede de solidariedade local, que pouco a pouco avançou para outros territórios.

Segundo o IBGE (2010), o Morro do Preventório possui 8.690 moradores e 550 deles são idosos, que terão prioridade na entrega das cestas básicas com produtos agroecológicos e livros. Para ajudar todos os moradores da localidade e estender ainda a iniciativa para outras comunidades, a meta da vakinha foi sendo dobrada.

Hoje, a arrecadação da vakinha está em R$ 30.990,00 e a meta está em R$ 60.000,00. Bem logo no início, atento às oportunidades, o projeto conseguiu que a essa iniciativa tivesse o apoio do programa S.O.S. Favelas coordenado pela ONG VIVA RIO (recebendo 604 cestas com alimentos não perecíveis). Elas têm sido distribuídas com ações que alcançaram favelas dos municípios de São Gonçalo, Itaboraí, Rio de Janeiro, Caxias e até Rio Bonito.

A população do Preventório tem se ajudado e proporcionado ajuda a outras favelas, descobrindo a importância do trabalho em rede. Para manter as doações em alta e se conseguir abastecer o banco de alimentos têm sido feitas lives semanais como forma de divulgar o trabalho que mais que assistencial, passa por formação de consciência crítica e, também, pela cultura. Dizem que “a solidariedade é uma forma de organização política e comunitária”. A essa tecnologia deram o nome de “Livão” e discutem publicamente problemas que precisam de luta para sua mudança, não apenas solidariedade.