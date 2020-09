Polícia pede informações sobre suspeitos de matar garçom

Rio - O Portal dos Procurados divulgou, nesta segunda-feira, um cartaz para ajudar a Delegacia de Homicídios da Capital com informações que possam levar à localização e prisão de Kevinny Ferreira dos Santos, conhecido Fofão, 27 anos e Jhoniery Alves de Assis, de 25. Eles são os principais suspeitos de envolvimento na morte do garçom Lucas Chaves Pinho, de 32 anos.

Kevinny dos Santos e Lucas se conheceram em um aplicativo de relacionamento e foram colegas de trabalho. Segundo a DH, a vítima comentou que tinha uma certa quantia em dinheiro, devido a uma indenização trabalhista. Foi então que Kevinny decidiu roubar o dinheiro e, convidou Jhoniery de Assis para participar do crime.



Na madrugada do dia 30/09/2018, os dois marcaram um encontro onde Lucas morava, no bairro Rio das Pedras. Eles o levaram até outro local da comunidade, onde o mataram e carbonizaram o corpo que foi ocultado no Itanhangá.



Depois do crime, Kevinny e Jhoniery, voltaram até a casa de Lucas para tentar fazer parecer que ela não tinha sido arrombada. Eles ainda roubaram uma televisão, além do dinheiro.



"Ambos tinham um convívio com a vítima. O Lucas contou para o Kevinny ele que guardava esse dinheiro em casa. Então, ambos decidiram matá-lo para roubar o dinheiro. Foi uma trama macabra", salientou o delegado responsável à época do crime.



Quando voltaram a casa de Lucas, Kevinny tentou se esconder das câmeras, porém, ele aparece na saída carregando uma televisão. Ele achava que não seria reconhecido. A brutalidade foi tanta que, após matarem a vítima, eles carbonizaram o corpo — concluiu o delegado.



O corpo de Lucas só foi encontrado na manhã do dia 4 de outubro, próximo a um lixão na comunidade de Rio das Pedras, em Jacarepaguá.

Quem tiver qualquer informação a respeito da localização desses foragidos da Justiça, pode denunciar pelos seguintes canais: WhatsApp Portal dos Procurados (21) 98849-6099; pelo facebook/(inbox), endereço: https://www.facebook.com/procuradosrj/, pela mesa de atendimento do Disque-Denúncia (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177 , ou pelo Aplicativo para celular – Disque Denúncia e também pelos aplicativos: https://twitter.com/PProcurados, e https://www.instagram.com/portal.dos.procurados. A partir de agora as denúncias também podem ser feitas pelo site dos Procurados (www.procurados.org.br), na parte superior do site – Denuncie -. Em todos os casos, o anonimato é garantido.