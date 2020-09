Câmara aprova prorrogação de contrato de profissionais da Saúde no Rio

Rio - A Câmara dos Deputados aprovou a Medida Provisória 974/20, que autoriza o Ministério da Saúde a prorrogar, até 31 de dezembro, contratos de trabalho de 3.592 profissionais temporários de saúde que atuam nos seis hospitais federais no estado do Rio de Janeiro.

De acordo com o texto aprovado, do do deputado Luiz Antonio Teixeira Jr. (PP-RJ), os contratos poderão ser prorrogados até 31 de dezembro de 2020, em vez de 30 de novembro, como previsto originalmente. A Medida Provisória será enviada ao Senado.



À época da edição da MP, em maio, o governo argumentou que manter os médicos, enfermeiros e demais profissionais temporários é essencial para o enfrentamento à covid-19 no estado, então um dos mais afetados pela pandemia.



“Ocorre que a ruptura dessa força de trabalho teria efeitos nefastos à população do Rio de Janeiro, sobretudo em razão do momento vivenciado de enfrentamento à pandemia provocada pelo Sars-Cov-2", argumentou o governo ao editar a medida provisória.

*Com informações da Agência Brasil