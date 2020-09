Polícia prende 10 integrantes de quadrilha que aplicava golpe em venda de imóveis

Rio - Policiais da 38ª DP (Vista Alegre) prenderam em flagrante, nesta segunda-feira, 10 integrantes de uma quadrilha especializada em aplicar golpes na venda de imóveis. O grupo usava uma falsa imobiliária, localizada na Rua Augusto de Vasconcelos, em Campo Grande, Zona Oeste do Rio, para enganar suas vítimas.

De acordo com o delegado Maurício Mendonça, titular da 38ª DP, o líder do bando Marcelo Ferreira do Nascimento tem sete passagens pela polícia por estelionato. Ele e os demais nove presos vão responder pelos crimes de tentativa de estelionato e associação criminosa.



Os presos na ação:

1. Marcelo Ferreira do Nascimento

2. Antônio Augusto Rodrigues Leite

3. Johann Esslin Nascimento

4. Marcelo Gomes do Couto Goudard

5. Monalise Mendes dos Santos

6. Neemias Cardoso Gomes

7. Sabrine Almeida Lima

8. Simone Carvalho das Neves

9. Suelen Carine Rosa Fernandes

10. Wallace de Souza Rodrigues

Segundo as investigações, feita pela distrital, as vítimas da quadrilha eram atraídas em anúncios de imóveis feitos pela Internet. Os criminosos anunciavam as supostas residências com preço abaixo do praticado pelo mercado e com condições diferenciadas de financiamento.

Banner encontrado na sede da falsa imobiliária - Divulgação / Polícia Civil Ao abordar os compradores, os falsos corretores pediam uma antecipação de aproximadamente 5% do valor da compra, alegando ser a entrada para a abertura do financiamento imobiliário.

Com o pagamento feito, os criminosos enganavam as vítimas com a falsa promessa de entrega do imóvel, o que nunca acontecia, uma vez que não havia o bem, tampouco o financiamento.

"As investigações prosseguem na apuração individualizada dos estelionatos perpetrados. Possivelmente mais de 100 estelionatos foram cometidos pela quadrilha", destaca o delegado.