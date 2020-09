Passageiro abre guarda-chuva para se proteger de goteiras dentro de trem da SuperVia

SuperVia para se proteger da água que entrava na composição. Rio - Uma situação inusitada foi flagrada na manhã desta terça-feira por causa da chuva que cai na cidade desde ontem : um passageiro abriu um guarda-chuva dentro de um trem dapara se proteger da água que entrava na composição.

Fotos compartilhadas na Internet mostram a situação, que aconteceu no ramal Santa Cruz da concessionária. Nas imagens, também é possível bancos molhados e uma poça d'água em volta do passageiro.

Procurada pelo DIA, a SuperVia disse, em nota, que já retirou a composição de circulação, que será levada para a oficina. A companhia afirmou também que a equipe de manutenção "está monitorando possíveis ocorrências de infiltração nas composições em função das chuvas que atingem pontos do Estado do Rio de Janeiro, para inspeção e solução do problema no menor tempo possível".

"Importante esclarecer que todos os trens passam por vistorias técnicas diárias antes do início da operação para que circulem adequadamente. Mas é possível que precisem passar por manutenção emergencial no trecho. Por isso, a concessionária designa equipes especializadas para que as ocorrências sejam prontamente atendidas. Caso observem qualquer irregularidade, os passageiros podem acionar os agentes de controle que atuam no sistema ou entrar em contato pelos canais de atendimento (SuperVia Fone e redes sociais) para que a equipe de manutenção possa fazer uma vistoria", a concessionária acrescentou.