Justiça Federal mandar bloquear mais de 2 bilhões de investigados por desvios no Sistema S

Rio - O juiz federal Marcelo Bretas, da 7ª Vara Criminal do Rio, mandou bloquear aproximadamente 2,5 bilhões de reais dos investigados no envolvimento em esquema de desvio de cerca de R$ 355 milhões do Sistema S, Fecomércio, Sesc e Senac. No inicio de setembro, a força-tarefa da Lava Jato realizou a Operação E$quema S para cumprir mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados pelo possível desvio, entre 2012 e 2018

Um dos investigados é o ex-presidente da Fecomércio, Orlando Diniz, que segundo a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), ao menos R$ 151 milhões foram desviados em esquema liderado por ele. Orlando foi preso no Rio de Janeiro, em 2018.

"Tem-se que Orlando Diniz se utilizou, em tese, de numerário da Fecomércio e, posteriormente, com a assinatura do Termo de Cooperação Técnica, do SESC e SENAC, para pagar honorários aos escritórios de advocacia citados, livre de qualquer fiscalização dos conselhos fiscais e do TCU", escreveu Bretas na decisão.

As investigações comprovaram que Diniz era persuadido pelos integrantes da organização criminosa no sentido de que novos contratos (e honorários) eram necessários para ter facilidades em processos em curso no Conselho Fiscal do Sesc Nacional, no TCU e no Judiciário.

"Sustenta o MPF que uma das mais graves irregularidades encontradas foi a resolução editada por Orlando Diniz, que criou um 'sistema de gestão integrada das entidades', denominado 'Sistema Comércio RJ', por meio do qual foi autorizado o repasse de valores dos cofres do SESC e SENAC Rio para a FECOMÉRCIO/RJ', afirmou o juiz no documento.

Alguns dos valores ligados ao investigados que o juiz mandou bloquear:

- Orlando Diniz: R$ 306.565.536,86

- Cristiano Zanim: R$ 237.355.655,36

- Eduardo Martins: R$ 171.358.835,00