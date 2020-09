CPI dos Guardiões do Crivella será aberta nesta terça-feira com escolha da presidência e relatoria

Rio - A Câmara Municipal do Rio inicia nesta terça-feira os trabalhos da CPI dos Guardiões do Crivella . A audiência de abertura está marcada para as 13h, na sala das comissões do Palácio Pedro Ernesto, no Centro do Rio.

A primeira sessão será presidida pela vereadora Teresa Bergher (Cidadania), por ser a mais velha do grupo. Os integrantes vão decidir quem assumirá a presidência e a relatoria. Há entendimento na casa de que a comissão deve ser presidida pelo vereador que apresentou a proposta - neste caso, Teresa Bergher. Mas, como a maioria dos membros é governista, o gabinete da vereadora considera que pode haver surpresas e teme que a CPI seja presidida até mesmo por um aliado do prefeito, o vereador João Mendes de Jesus, que integrava um dos grupos de WhatsApp supostamente criados com a finalidade de evitar críticas à gestão e atrapalhar o livre trabalho de imprensa.

O presidente da Câmara do Rio, vereador Jorge Felippe (DEM), designou no último dia 16 os vereadores Teresa Bergher (Cidadania), Dr. Jorge Manaia (Progressistas), João Mendes de Jesus (Republicanos), Inaldo Silva (Republicanos) e Átila A. Nunes (DEM) para compor a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que vai investigar e apurar os fatos que constituem a denúncia da existência de um grupo chamado "Guardiões do Crivella". O primeiro suplente será o vereador Paulo Pinheiro (PSOL).



A composição da CPI respeita a proporcionalidade partidária e cumpre as indicações das lideranças. A vereadora Teresa Bergher foi a primeira signatária do requerimento protocolado para a constituição da CPI; já os vereadores Dr. Jorge Manaia, João Mendes de Jesus e Inaldo Silva fazem parte do Bloco por um Rio mais Humano, e Átila A. Nunes, do Bloco Independente por um Rio Melhor.



A comissão terá o prazo de funcionamento de 120 dias, prorrogável por até 60 dias.



