Por O Dia

O brilho da diversidade cultural volta para o coração da Zona Oeste, e celebra os grandes talentos artísticos da região. Entre os dias 6 e 8 de novembro, a quarta edição do 'Festival Ilumina Zona Oeste', produzido pelo Instituto Rio e pelo Instituto Phi, vai promover a visibilidade de iniciativas culturais com oficinas, debates e apresentações artísticas, agora em edição remota, devido à pandemia. Para quem nunca conseguiu acompanhar, essa é a oportunidade de se sentir mais próximo da produção artística da Zona Oeste.

"Conhecer todos esses projetos da Zona Oeste do Rio de Janeiro nos fez ter a certeza de que essas riquezas precisavam ser compartilhadas e reconhecidas por todo mundo, e assim nasceu o Festival, que a cada ano ganha novos parceiros e formatos e esse ano poderá chegar a mais e mais pessoas", afirma Luiza Serpa, fundadora do Instituto Phi. As atividades serão transmitidas pelas redes sociais do evento — Facebook, Instagram e YouTube.

Durante os três dias do evento, o foco será a valorização dos artistas locais e a exploração das redes criativas socioculturais desenvolvidas na Zona Oeste. O Ilumina vai trazer cerca de 20 apresentações de música, dança, artes visuais, teatro e literatura, e, para quem se interessar em um debate aprofundado sobre criatividade e produção artística, vai poder trocar experiências e refletir com os participantes.

Dentre os temas latentes para a região, também abordados nas produções, estão a sustentabilidade, para falar desde a Floresta do Camboatá ao Parque da Pedra Branca; economia criativa; comunicação popular; protagonismo negro; e escrita criativa.

O curador do Festival, Pablo Ramoz, destaca que a edição deste ano priorizou projetos "iluminados", responsáveis por trazer luz e inspiração aos seus territórios de origem, aliado ao crescimento social justo e sustentável. "O Ilumina é uma oportunidade de integrar a cena sociocultural da maior região da cidade. Um monte de artistas que não se conheciam passam a atuar em rede a partir deste encontro", destaca. Para ele, a Zona Oeste é o "pulmão da cultura carioca", e o Festival representa, também, um respiro em meio à pandemia.