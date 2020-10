Cidade voltou ao estado de normalidade na manhã deste sábado (imagem ilustrativa) Reprodução/ COR

Por O Dia

Rio - O Centro de Operações da Prefeitura do Rio informou que o município retornou ao estágio de normalidade, devido às atuais condições do tempo, às 7h30 deste sábado. De acordo com o Alerta Rio, não há mais registro de chuva e, para as próximas seis horas, a previsão é apenas de chuvisco e chuva fraca, em pontos isolados. Há núcleos de chuva no oceano, mas eles não se deslocam em direção à cidade do Rio de Janeiro.

Neste sábado, o transporte de umidade do mar para o continente perderá intensidade. Assim, haverá redução de nebulosidade ao longo do dia na cidade do Rio de Janeiro com céu encoberto ou nublado passando a parcialmente nublado. Ainda há condições para ocorrência de chuvisco ou chuva fraca em pontos isolados no período da manhã. Os ventos serão fracos a moderados e as temperaturas seguirão estáveis em relação ao dia anterior, com mínima de 17°C e máxima de 28°C. As informações são do Alerta Rio.



O Rio estava em estágio de mobilização desde as 14h desta sexta-feira. O estágio de mobilização é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade. O estágio de normalidade, primeiro em uma escala de cinco, significa que não há ocorrências de grande impacto. Neste estágio, podem ocorrer pequenos incidentes, mas que não interfiram de forma significativa na rotina do cidadão.