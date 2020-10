Rede estadual de ensino volta a ter aula presencial amanhã Marcia Costa / Divulgação

Por O Dia

Rio - Das noventa e duas cidade do Rio, setenta e quatro não aderiram o retorno presencial nas escolas estaduais. A partir da próxima segunda-feira, 18 municípios retomam as aulas presenciais. A autorização partiu da Secretaria Estadual de Educação (SES).





Ao todo, segundo a SES, o retorno deve acontecer em 420 escolas estaduais. Sessenta e três mil alunos que poderão optar por voltar às aulas presenciais na segunda-feira. O retorno das aulas presenciais, ainda em meio a pandemia, é questionado pelos profissionais. mais de 40% dos funcionários das escolas afirmam, por meio de autodeclaração, não estarem em condições de retornar ao trabalho por fazerem parte do grupo de risco, segundo o Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Rio de Janeiro (Sepe-RJ). Ao todo, segundo a SES, o retorno deve acontecer em 420 escolas estaduais. Sessenta e três mil alunos que poderão optar por voltar às aulas presenciais na segunda-feira.

Os municípios que aderiram à flexibilização e, portanto, permitiram o retorno das aulas presenciais na rede estadual, são: Carapebus; Casimiro de Abreu; Duque de Caxias; Italva; Itatiaia; Macaé; Macuco; Mesquita; Miracema; Natividade; Nilópolis; Niterói; Piraí; Rio de Janeiro; São Francisco de Itabapoana; São Pedro da Aldeia; Seropédica e Trajano de Morais.



"Dentro dos municípios que vão retornar, 27 escolas não iniciarão suas aulas presenciais com as demais, uma vez que suas equipes de direção declararam fazer parte do grupo de risco da Covid. Ao longo da semana, a Secretaria de Educação providenciará uma solução administrativa para a retomada das atividades".



No restante do estado, as atividades pedagógicas serão exclusivamente remotas, por decisão das prefeituras, ou por conta da classificação laranja de contágio, como é o caso da Região Centro-Sul fluminense. Mesmo sem aulas presenciais, todas as escolas da rede ficarão abertas para que os estudantes retirem o material didático, além do kit alimentação.

