Suspeito de chefiar comunidade na Tijuca é morto a facadas Divulgação

Por O Dia

Publicado 17/10/2020 10:03 | Atualizado 17/10/2020 10:07

Rio - A Polícia Civil investiga um assassinato ocorrido na madrugada desta sexta-feira (16) no morro da Chácara do Céu, no bairro da Tijuca, Zona Norte do Rio. Segundo informações de moradores, um homem identificado como Silas Santos, foi morto após ser esfaqueado enquanto estava em um bar.

Silas, segundo policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) era suspeito de chefiar o tráfico de drogas na localidade.

Publicidade

Moradores relataram que dois homens encapuzados chegaram em uma moto e desferiram os golpes contra a vitima, que morreu ainda no local. Uma segunda pessoa também ficou ferida e foi socorrida para o hospital da região.

Nas redes sociais os moradores da Chácara do Céu e morro do Cruz relatam que o clima segue tenso na região.

Publicidade

Policiais disseram que o corpo foi removido e levado para o Instituto Médico Legal.